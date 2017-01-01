В Никополе при ремонте школы нашли письмо из 1927 года. На украинском

Текст письма почти столетней давности разобрать практически невозможно, потому что бумага пожелтела от времени.

Находка датированная 1927 годом nikopolnews.net

В Никополе при ремонте старой школы №17, которой более 100 лет, нашли письмо почти столетней давности, сообщает NikopolNews. В ходе демонтажа старых оконных блоков рабочие обнаружили послание письмо, датированное 1927 годом. Оно находилось в так называемой "капсуле времени". "Сложно разобрать, что написано на пожелтевшем ветхом клочке бумаги", - отмечается в сообщении. "Вам привіт з 27 року" - это единственная фраза, которую видно более-менее четко. Напомним, американка написала письмо, когда ей было 11 лет и забыла о нем. Незнакомец, нашедший бумагу спустя 45 лет, стал ее приятелем. Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент