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В Никополе при ремонте школы нашли письмо из 1927 года. На украинском

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Текст письма почти столетней давности разобрать практически невозможно, потому что бумага пожелтела от времени.
Находка датированная 1927 годом
Находка датированная 1927 годом
nikopolnews.net
В Никополе при ремонте старой школы №17, которой более 100 лет, нашли письмо почти столетней давности, сообщает NikopolNews.
 
В ходе демонтажа старых оконных блоков рабочие обнаружили послание письмо, датированное 1927 годом. Оно находилось в так называемой "капсуле времени". 
 
"Сложно разобрать, что написано на пожелтевшем ветхом клочке бумаги", - отмечается в сообщении. 
 
"Вам привіт з 27 року" - это единственная фраза, которую видно более-менее четко. 
 
Напомним, американка написала письмо, когда ей было 11 лет и забыла о нем. Незнакомец, нашедший бумагу спустя 45 лет, стал ее приятелем.
 
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Теги: находка, школа, Никополь, письмо
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Источник: korrespondent.net

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