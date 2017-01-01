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На Донбассе стало меньше взрывов – миссия ОБСЕ

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Наблюдатели ОБСЕ констатировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе.
Наблюдатели миссии ОБСЕ на Донбассе
Наблюдатели миссии ОБСЕ на Донбассе
ОБСЕ/Facebook


Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе, говорится в отчете СММ.

Так, в Донецкой области зафиксировали приблизительно 175 взрывов, что меньше больше чем вдвое по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 390 взрывов).

Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе 68 взрывов неопределенного происхождения, зафиксировано в южном направлении от Светлодарска (подконтрольный правительству), а также в восточном и южном направлениях от Гнутово (подконтрольный правительству).

В Луганской области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (все 16 - взрывы), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (примерно 60 взрывов).

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северо-востоку, востоко-юго-востоку и югу от Попасной (подконтрольный правительству), в том числе пять взрывов рядом с участком разведения в районе Золотое (подконтрольный правительству).

Напомним, ранее миссия ОБСЕ подтвердила завершение отвода сил и средств в районе Золотого Луганской области, а также в районе Петровского Донецкой области.

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Теги: обстрел, ситуация на востоке Украины, Миссия ОБСЕ на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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