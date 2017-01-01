Итоги 16 ноября: Решение по тарифам и взрыв в Киеве

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Отменено ограничение тарифов на горячую воду и отопление; В Киеве прогремел взрыв в общежитии. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Экс-нардепа Святаша объявили в розыск

Бывшего народного депутата Верховной Рады Дмитрия Святаша объявили в розыск. Информация о розыске Святаша по делу, подследственному НАБУ, размещена на сайте МВД в разделе “Лица, скрывающихся от органов власти“ с пометкой о дате его исчезновения 8 ноября 2019 г.

Украина обсудила с миссией МВФ новую программу финансирования

Премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова провели встречу с представителями миссии Международного валютного фонда в Украине. В ходе встречи обсудили условия открытия новой трехлетней программы расширенного финансирования.

Руководитель миссии МВФ Рон ван Роден отметил важность реформ, которые украинская власть успешно провела в последнее время, и выразил надежду на поддержку и ускорение их темпа.

Во время взрыва в общежитии Киева погибли два человека

В Деснянском районе Киева в результате взрыва гранаты в общежитии погибли два человека. Один человек погиб на месте, еще один умер во время оказания медицинской помощи. По предварительным данным взорвалась граната, поскольку в помещении нет газоснабжения.

Кабмин отменил ограничения тарифов на отопление и горячую воду

Кабинет министров принял решение признать утратившим силу постановление правительства от 26 июня 2019 № 560. Указанное постановление Кабмина Владимира Гройсмана устанавливало максимально возможные (граничные) цены на тепло и горячую воду.

В частности, предельный тариф на услугу по снабжению тепловой энергией для населения устанавливался на уровне 1,4 тыс грн за 1 Гкал при наличии приборов учета и 35,21 грн за 1 кв. м без приборов учета, предельный тариф на услугу горячего водоснабжения - на уровне 83,66 грн за кубометр при условии подключения полотенцесушителей и 75,74 грн за кубометр при отсутствии полотенцесушителей. Новое правительство признало этот механизм нерыночным и отменило.

СБУ задержала главу Укрэксимбанка

Сотрудники Службы безопасности по поручению Генеральной прокуратуры задержали главу Укрэксимбанка Александра Гриценко. Его подозревают в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем чиновниками времен Виктора Януковича. Задержанный помещен в изолятор временного содержания, дело ведет ГПУ.

“Желтые жилеты“ отметили годовщину протестов во Франции

В Париже прошли сразу несколько акций, которые приурочены к первой годовщине движения “желтых жилетов“. Участники митингов вступали в стычки с правоохранителями, которые в ответ несколько раз применяли слезоточивый газ.

В Министерстве внутренних дел Франции насчитали 28 тысяч человек на акциях протеста “желтых жилетов“. На улицы Парижа вышли около 5000 человек. Полиция задержала 147 протестующих, устраивавших беспорядки.

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