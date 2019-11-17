Под Одессой произошел погром на ранке "Седьмой километр"
Возле Одессы на промтоварном рынке “Седьмой километр“ группа “активистов“, возглавляемая небезызвестным Тодором Пановским, продолжает терроризировать вьетнамскую диаспору региона.
Об этом сообщает “Думская“.
Читай также: Фиктивный брак: Юный узбек хотел за деньги жениться на 57-летней киевлянке
“Сегодня они устроили дебош на промтоварном рынке “Седьмой километр“, напав на людей, объявленных ими “нелегальными валютчиками“. В ходе потасовки был распылен газ, у одной женщины отобрали сумку с деньгами“, - говорится в сообщени.
Охрана рынка предотвратить нападение не смогла или не захотела, а полиция вообще предпочла не вмешиваться.
Как сообщалось 17 октября, на рынке “Троещина“ в Киеве задержали 17 нелегальных мигрантов.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Не хрен им в других странах делать. По моему ты не в своем уме.