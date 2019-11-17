Под Одессой произошел погром на ранке "Седьмой километр"

Злоумышленники напали на выходцев из Вьетнама .

Возле Одессы на промтоварном рынке “Седьмой километр“ группа “активистов“, возглавляемая небезызвестным Тодором Пановским, продолжает терроризировать вьетнамскую диаспору региона.

Об этом сообщает “Думская“.

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“Сегодня они устроили дебош на промтоварном рынке “Седьмой километр“, напав на людей, объявленных ими “нелегальными валютчиками“. В ходе потасовки был распылен газ, у одной женщины отобрали сумку с деньгами“, - говорится в сообщени.

Охрана рынка предотвратить нападение не смогла или не захотела, а полиция вообще предпочла не вмешиваться.

Как сообщалось 17 октября, на рынке “Троещина“ в Киеве задержали 17 нелегальных мигрантов.

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