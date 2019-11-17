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Под Одессой произошел погром на рынке "Седьмой километр"

Комментариев: 6
Злоумышленники напали на выходцев из Вьетнама .
Нападавшие применили газовый баллончик
Нападавшие применили газовый баллончик
скриншот видео

Возле Одессы на промтоварном рынке “Седьмой километр“ группа “активистов“, возглавляемая небезызвестным Тодором Пановским, продолжает терроризировать вьетнамскую диаспору региона.

Об этом сообщает “Думская“.

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“Сегодня они устроили дебош на промтоварном рынке “Седьмой километр“, напав на людей, объявленных ими “нелегальными валютчиками“. В ходе потасовки был распылен газ, у одной женщины отобрали сумку с деньгами“, - говорится в сообщени. 

Охрана рынка предотвратить нападение не смогла или не захотела, а полиция вообще предпочла не вмешиваться.

Как сообщалось 17 октября, на рынке “Троещина“ в Киеве задержали 17 нелегальных мигрантов.

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Теги: мигранты, Вьетнам, Одесса, рынок, погром
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Комментариев (6)
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dukeOd    17.11.2019, 12:00
Оценка:  +3
dukeOd
Обыкновенный бандитизм средь бела дня..Украина -це Европа
МСергей    17.11.2019, 11:19
Оценка:  +2
МСергей
Україна є правова держава.
SEMPENTY    17.11.2019, 10:10
Оценка:  -10
SEMPENTY
Вьетнамская диаспора должна жить во Вьетнаме. Не хрен им тут делать.
ВыВсеВрете    17.11.2019, 10:32
Оценка:  +6
ВыВсеВрете
А,что скажешь про Украинскую диаспору в других странах, следуя твоей логике, они должны жить в Украине.
Не хрен им в других странах делать. По моему ты не в своем уме.
SEMPENTY    17.11.2019, 11:10
Оценка:  -8
SEMPENTY
Да ты никак косоглазый?
Npc7777    17.11.2019, 11:28
Оценка:  +1
Npc7777
SEMPENTY, да ты никак кастрюлеголовый ?
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