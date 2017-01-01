Сутки ООС: погиб украинский военнослужащий

Украинская сторона сообщает о применении запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Ситуация на Донбассе сегодня facebook.com/pg/pressjfo.news

Штаб операции Объединенных сил отчитался об обстрелах со стороны противника на Донбассе за 16 ноября. Согласно опубликованному в воскресенье сообщению штаба в Facebook, режим прекращения огня был нарушен противником за прошедшие сутки 15 раз.

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“Противник обстреливал... из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Зафиксировано и огневую активность вражеских снайперов“, - говорится в сообщении.

16 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, говорится в сообщении. Сегодня, 17 ноября, обстрелов не было.

Напомним, что на прошлой неделе завершилось разведение сил в станице Луганской, Золотом и Петровском. После этого начался процесс разминирования территории.

Разведение сил в было одним из условий проведение встречи нормандской четверки. Предположительно саммит с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины может пройти в Париже 9 декабря.

Как сообщалось, ВСУ получили второй за неделю истребитель.

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