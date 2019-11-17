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Адвокаты семей Героев Небесной сотни требуют от Зеленского созвать внеочередную сессию Рады

Комментариев: 3
Дела Майдана могут передать просто в руки Портнова.
Следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября на неопределенное время
Следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября на неопределенное время
Макс Требухов\lb.ua

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Адвокатская совещательная группа требует от президента Украины Владимира Зеленского созвать внеочередную сессию Верховной Рады для проведения голосования за поправку №318 к законопроекту №2116, которая позволит сохранить следствие по делам Майдана.

Об этом сообщается на странице группы в фейсбук.

"Требуем не передавать производство по делам Майдана в ГБР до принятия поправки, создания управления по Майдану в ГБР и перевода туда следователей из ГПУ", - говорится в заявлении.

Как сообщила адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская, из-за того, что Верховная Рада "не успела" проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР, следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября на неопределенное время.

По ее словам, в следующий раз провести голосование в Верховной Раде по этому вопросу можно будет 3 декабря.

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"Дела нельзя передавать в ГБР до того, как поправка №318 будет проголосована, в ГБР будет создано управление по делам Майдана, а следователей из ГПУ переведут в ГБР, потому что это будет означать передать дела Майдана просто в руки Портнова" , - заявила Закревская.

Напомним, с 20 ноября органы прокуратуры утратят следственные функции, после чего дела Майдана должны перейти частично - Госбюро расследований, частично - НАБУ.

Как сообщалось 29 октября, семьи героев Небесной сотни опасаются развала дел Майдана.

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Теги: герои Небесной сотни, Рада, Зеленский, Майдан, расследование
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Комментариев (3)
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Мыкола    17.11.2019, 13:37
Оценка:  +1
Мыкола
Узнайте, кто давал команду спиливать деревья на Институтской -это и будет главный подозреваемый
w@rning!    17.11.2019, 13:03
Оценка:  +4
w@rning!
Полностью поддерживаю -Парубий с Пашинским не должны избежать наказания.
Letohradek    17.11.2019, 13:34
Оценка:  -1
Letohradek
Ватоголовый скот, удавись на георгиевской ленте!
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