Под Николаевом во время движения загорелся дизель-поезд
Никто из людей не пострадал.
Под Николаевом во время движения загорелся дизель-поезд
© mk.dsns.gov.ua
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Под Николаевом во время движения загорелся дизель-поезд
Причина возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы
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В Николаевской области возле станции Новокатериновка во время движения загорелся дизель-поезд "Колосовка-Николаев".
Об этом сообщилив ГосЧС.
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Инцидент произошел около 13:20 в субботу, 16 ноября. Огонь охватил тягач и последний вагон поезда. Спасатели отцепили другие вагоны с пассажирами и отправили их в место назначения.
Пожар ликвидировали в 15:25. К тушению огня привлекли пожарный поезд "Укрзализныци". Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы.
Как сообщалось, 16 ноября на Одесчине полицейское авто загорелось на ходу.
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