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Под Николаевом во время движения загорелся дизель-поезд

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Никто из людей не пострадал.
Под Николаевом во время движения загорелся дизель-поезд
© mk.dsns.gov.ua
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  • Причина возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы
  • Причина возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы
  • Причина возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы
Под Николаевом во время движения загорелся дизель-поезд
Причина возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы
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В Николаевской области возле станции Новокатериновка во время движения загорелся дизель-поезд "Колосовка-Николаев".

Об этом сообщилив ГосЧС.

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Инцидент произошел около 13:20 в субботу, 16 ноября. Огонь охватил тягач и последний вагон поезда. Спасатели отцепили другие вагоны с пассажирами и отправили их в место назначения.

Пожар ликвидировали в 15:25. К тушению огня привлекли пожарный поезд "Укрзализныци". Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы.

Как сообщалось, 16 ноября на Одесчине полицейское авто загорелось на ходу.

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Теги: поджар, поезд, Николаевская область
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