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Корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом

Комментариев: 2
Российская сторона вернет два боевых катера и буксир в нейтральных водах Черного моря.

Корабли ВМС Украины, захваченные российскими пограничниками после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошло года, прошли под арками Крымского моста. Видео опубликовано на YouTube-канале Керчь.Керчь 17 ноября.

Российская сторона передаст два катера и буксир Украине в нейтральных водах. В настоящий момент они движутся к месту встречи в сопровождении береговой охраны РФ.

"Некоторые действия по передаче украинских военных кораблей уже начались. Катера и буксир будут доставлены в нейтральные воды Черного моря. После этого представители украинской стороны смогут подойти и забрать корабли", - сообщил собеседник издания Крыминформ.

15 ноября Коммерсант сообщил, что Россия вернет Украине захваченные корбали. Позже помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что этот процесс находится на "завершающем этапе".

Однако в министерстве иностранных дел России отрицали эту информацию. В Москве заявили, что передадут корабли только после встречи в нормандском формате.

 

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Теги: Керченский пролив, видео, ВМС Украины, аннексия Крыма, Керченский мост
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    17.11.2019, 13:43
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
А зачем? Они ведь шли на украинскую базу на Азовском море. Пусть бы туда и передали.
Путин_xyйло    17.11.2019, 13:54
Оценка:  0
Путин_xyйло
Тогда кацапы не смогут еще раз их задержать, во время "очередной провокации". К тому же теперь их нужно с рентгеном отмывать!
Путин_xyйло    17.11.2019, 14:00
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Представляю сколько там сейчас жучков и прочего кацапы напихали
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