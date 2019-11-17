Корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом

Российская сторона вернет два боевых катера и буксир в нейтральных водах Черного моря.

Корабли ВМС Украины, захваченные российскими пограничниками после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошло года, прошли под арками Крымского моста. Видео опубликовано на YouTube-канале Керчь.Керчь 17 ноября.

Российская сторона передаст два катера и буксир Украине в нейтральных водах. В настоящий момент они движутся к месту встречи в сопровождении береговой охраны РФ.

"Некоторые действия по передаче украинских военных кораблей уже начались. Катера и буксир будут доставлены в нейтральные воды Черного моря. После этого представители украинской стороны смогут подойти и забрать корабли", - сообщил собеседник издания Крыминформ.

15 ноября Коммерсант сообщил, что Россия вернет Украине захваченные корбали. Позже помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что этот процесс находится на "завершающем этапе".

Однако в министерстве иностранных дел России отрицали эту информацию. В Москве заявили, что передадут корабли только после встречи в нормандском формате.

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