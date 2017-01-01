Украинские синоптики предупредили о тумане

Проблемы с видимостью на дорогах будут наблюдаться в большинстве областей Украины.

Завтра в большинстве областей Украины ожидается туман.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"По данным "Укргидрометцентра", 18 ноября ночью и утром в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе погода в Украине ухудшится, местами ожидают дожди и ночное похолодание до -8 градусов. Неделя в Украине начнется с облачной и сухой погоды, в среду ожидаются осадки.

Как сообщалось, в конце октября в Киеве возникли существенные проблемы из-за тумана и смога.

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