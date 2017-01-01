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СМИ узнали дату передачи кораблей Украине

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Буксир Яны Капу и малые бронированные артиллерийские катера Никополь и Бердянск буксируются из порта Керчь.
Украинские корабли в Черном море
Украинские корабли в Черном море
RFE/RL

Россия передаст Украине три захваченных украинских корабля 18 ноября в соответствии с достигнутыми российско-украинскими договоренностями. Об этом 17 ноября пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Крыму.

Как рассказали агентству в пресс-службе, три украинских судна - буксир Яны Капу и малые бронированные артиллерийские катера Никополь и Бердянск буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне.

В пограничном ведомстве воздержались от каких-либо подробностей, касающихся процедуры передачи.

15 ноября Коммерсант сообщил, что Россия вернет Украине захваченные корбали. Позже помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что этот процесс находится на "завершающем этапе".

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Теги: Керченский пролив, ВМС Украины, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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