Зеленский поздравил молодежь с Днем студента

Президент отметил, что важно, чтобы молодежь видела свое будущее именно в Украине.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинскую молодежь с Днем студента.

Об этом сообщается на странице президента в Фейсбук.

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“Молодежь - это наше самое ценное сокровище. Именно студенчество всегда было драйвером изменений в независимой Украине. Начиная со студенческой революции на граните, которая стала фундаментом для обретения независимости, и заканчивая Революцией Достоинства. И для государства жизненно важно, чтобы молодежь видела свое будущее именно в Украине“, - написал Зеленский.

Он отметил, что в современном мире без границ и ограничений можно реализовать себя в любом уголке планеты, но для молодого поколения украинцев “это было бы слишком просто“.

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“Действительно амбициозный челлендж - это построить успешную и процветающую страну именно здесь. Украине как воздух нужны ваши таланты, креативность, смелость, готовность менять правила и создавать новую страну! Верю, нам с вами это по силам“, - подчеркнул президент.

Как сообщалось 16 ноября, Зеленский утвердил штрафы за перевозку детей без автокресел.

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