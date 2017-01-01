Взрывы в Балаклее: Число жертв увеличилось до трех
Один военнослужащий, пострадавший в результате ЧП на Центральной артиллерийской базе в городе Балаклея Харьковской области в воскресенье умер в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины в Фейсбук.
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"Остальные военнослужащие, которые также пострадали в результате события, находятся на лечении, угроза их жизням отсутствует", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу 15 ноября в ходе планового разминирования прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области. Генеральный штаб ВСУ сообщил о двух погибших и пяти раненных военнослужащих в результате взрывов.
16 ноября, врачи рассказали о состоянии раненных в Балаклее саперов.
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