Взрывы в Балаклее: Число жертв увеличилось до трех

Еще один военнослужащий умер в больнице.

В ходе взрывов в Балаклее пострадали саперы EPA/UPG

Один военнослужащий, пострадавший в результате ЧП на Центральной артиллерийской базе в городе Балаклея Харьковской области в воскресенье умер в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины в Фейсбук.

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"Остальные военнослужащие, которые также пострадали в результате события, находятся на лечении, угроза их жизням отсутствует", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу 15 ноября в ходе планового разминирования прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области. Генеральный штаб ВСУ сообщил о двух погибших и пяти раненных военнослужащих в результате взрывов.

16 ноября, врачи рассказали о состоянии раненных в Балаклее саперов.

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