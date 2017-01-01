Взрывы в Балаклее: еще один человек погиб

Количество погибших увеличилось до трех. Другие военнослужащие, пострадавшие при взрывах на военном арсенале в Балаклее, находятся на лечении.

В Харькове умер один из раненных при взрыве в Балаклее военных (архівне фото)

Военнослужащий, раненный при взрывах на военом арсенале в Балаклее, скончался в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в воскресенье, 17 ноября.

Отмечается, что остальные военнослужащие, которые также пострадали в результате происшествия, находятся на лечении, а угроза их жизни отсутствует.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet