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Взрывы в Балаклее: еще один человек погиб

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Количество погибших увеличилось до трех. Другие военнослужащие, пострадавшие при взрывах на военном арсенале в Балаклее, находятся на лечении.
В Харькове умер один из раненных при взрыве в Балаклее военных
В Харькове умер один из раненных при взрыве в Балаклее военных
(архівне фото)

Военнослужащий, раненный при взрывах на военом арсенале в Балаклее, скончался в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в воскресенье, 17 ноября.

Отмечается, что остальные военнослужащие, которые также пострадали в результате происшествия, находятся на лечении, а угроза их жизни отсутствует.

Напомним, в результате взрыва в Балаклее двое саперов погибли, пятеро получили ранения.
 
По версии Генштаба, причиной взрыва могло стать возгорание твердотопливного двигателя к ракете.

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Теги: смерть, взрыв, военные, Балаклея, Взрывы в Балаклее
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Источник: korrespondent.net

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