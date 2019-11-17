Глава МИД Германии посетит Украину

Хайко Маас приедет в Украину с двухдневным визитом. Повестка дня министра не сообщается, но среди тем может быть грядущая встреча в нормандском формате.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приедет в Украину с двухдневным визитом в понедельник. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter в воскресенье, 17 ноября.

"18-19 ноября в Украине будет находиться с визитом глава МИД Германии Хайко Маас: это уже вторая поездка в Киев за последние 5 месяцев. Ценим поддержку наших немецких партнеров", - написал Мельник.

Повестка дня Мааса не сообщается, но среди тем обсуждения может быть встреча лидеров нормандской четверки, запланированная на 9 декабря в Париже.

18-19 листопада в Україні перебуватиме з візитом Глава МЗС Німеччини Гайко Маас: це вже друга поїздка до Києва за останні 5 місяців. Цінуємо підтримку наших німецьких партнерів @HeikoMaas @AuswaertigesAmt pic.twitter.com/0clkB9krmG — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) November 17, 2019

Напомним, что ранее Пристайко и Маас обсудили нормандскую встречу. Вадим Пристайко провел второй за два дня телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Маасом.

Также сообщалось, что Германия отреагировала на развод сил в Золотом. В МИДе Германии разведение назвали "важным сигналом надежды" и "реальным прогрессом на пути к миру".

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