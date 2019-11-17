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Глава МИД Германии посетит Украину

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Хайко Маас приедет в Украину с двухдневным визитом. Повестка дня министра не сообщается, но среди тем может быть грядущая встреча в нормандском формате.
Глава МИД Германии едет в Украину
Глава МИД Германии едет в Украину

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приедет в Украину с двухдневным визитом в понедельник. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter в воскресенье, 17 ноября.

"18-19 ноября в Украине будет находиться с визитом глава МИД Германии Хайко Маас: это уже вторая поездка в Киев за последние 5 месяцев. Ценим поддержку наших немецких партнеров", - написал Мельник.

Повестка дня Мааса не сообщается, но среди тем обсуждения может быть встреча лидеров нормандской четверки, запланированная на 9 декабря в Париже.

Напомним, что ранее Пристайко и Маас обсудили нормандскую встречу. Вадим Пристайко провел второй за два дня телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Маасом.

Также сообщалось, что Германия отреагировала на развод сил в Золотом. В МИДе Германии разведение назвали "важным сигналом надежды" и "реальным прогрессом на пути к миру".

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Теги: Германия, визит, министр
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Источник: korrespondent.net

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