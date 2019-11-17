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Минэкономики уволило почти полсотни топ-чиновников

Комментариев: 1
Уволены 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А. На все посты назначили исполняющие обязанности и открываются конкурсы.
Минэкономики уволило 47 руководителей предприятий и топ-госслужащих
Минэкономики уволило 47 руководителей предприятий и топ-госслужащих
Корреспондент.net

Министерство развития экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А. Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов в Facebook в воскресенье, 17 ноября.

"На сегодня, министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А. На все позиции в соответствии с законодательством назначается исполняющий обязанности и открывается конкурс. Решения об увольнении принимаются коллегиально, всеми заместителями и мной. Мы рассматриваем каждый случай отдельно и голосуем. У нас есть четкие критерии: финансовые результаты, выполнение КПИ и задач, репутация (особенно в области коррупции), командность работы", - написал Милованов.

Милованов отметил, что все предприятия, на которых были уволены руководители, продолжают работать в штатном режиме. Он также пообещал обнародовать детали о предприятиях и позициях, на которых произошли изменения, позже.

Напомним, что ранее в Кабмине сообщили, сколько предприятий должно остаться в госсобственности. В государственной собственности должно остаться только 766 предприятий, сообщил первый заместитель главы Минэкономики.

Также сообщалось, что в Украине ликвидируют 1261 госпредприятие. Минэкономики будет выяснять у каждого центрального органа власти, зачем ему нужен тот или иной актив.

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Теги: Минэкономики, чиновник, чиновники, руководитель, увольнение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
xapi3mat    17.11.2019, 20:13
Оценка:  0
xapi3mat
Правильное давно назревшее решение! Пороху пороху не хватило!
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