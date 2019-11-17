Разведение на Донбассе: ситуация на участках

В Станице Луганской установили отбойники на обочинах дороги, в Золотом демонтируют фортификационные сооружения, в Петровском продолжается разминирование.

Штаб ООС сообщил о ситуации на участках разведения на Донбассе mvs.gov.ua

В Штабе ООС рассказали о ситуации на участках разведения сил и средств на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр ООС в воскресенье, 17 ноября.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня устанавливали металлическое ограждение (отбойники) на обочинах дороги от моста в направлении КПВВ. Также продолжается покраска металлоконструкции путепровода.

Кроме того, в районе разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области продолжаются работы по демонтажу заявленных фортификационных сооружений. Сегодня продолжались работы по благоустройству территории на месте разборки блиндажей.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов.

Сегодня сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обследовали 2,6 гектара территории и изъяли 40 ВНП. С начала работ изъято 89 взрывоопасных предметов на площади 12,17 гектара.

Напомним, 11 ноября в штабе ООС заявили о завершении разведения сил в Петровском. В "ДНР" также сообщили о завершении отвода в этом районе. Теперь началось разминирование, которое будет продолжаться 25 суток.

В то же время, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали новые позиции сепаратистов около Петровского.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet