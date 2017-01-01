Названы объекты, запрещенные к приватизации

Минэкономики обнародовало объекты, которые нельзя приватизировать. При этом, перечень имущества к приватизации будет составляться по четким критериям.

Перечень имущества к приватизации будет составляться по четким критериям, а определенная часть предприятий останется в госсобственности. Об этом министр экономики Тимофей Милованов заявил в интервью Прямому в воскресенье, 17 ноября.

Он предложил разделить приватизацию на три части.

"Давайте приватизацию разделим на три части. Первое - не все мы приватизируем. Есть критерии, по которым мы определяемся, что должно быть приватизировано, а что нет. Эти критерии - стратегичность предприятия, сервисность предприятия и доходность". - сказал Милованов.

Однако, по его словам, определенные предприятия всегда будут оставаться в собственности государства, то же касается не только предприятий юридических лиц, но и активов.

"Например, аэропорты. Возможно, важные аэропорты можно сделать частными. Но порты, вокзалы, критическую инфраструктуру мы не можем продавать. Акватории портов... То есть сам порт, возможно, и может быть частным, а вот купить акваторию и потом никого туда не пускать - мы этого не допустим…У нас есть университеты, школы, больницы. Мы об этом как-то забываем, когда говорим о приватизации. У нас огромные объемы ресурсов и активов, которые важны и стратегичны. И они всегда будут оставаться в государственной собственности", - сказал Милованов.

Также, заявил министр, не могут быть частными предприятия, выполняющие важные сервисные функции, такие например, как ГП ProZorro.

Ранее стало известно, что Укроборонпром отдаст предприятия на приватизацию. Список предприятий госконцерна, которые будут приватизированы, определится уже в этом месяце.

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