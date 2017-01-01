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В Украине хотят разработать новый закон о психическом здоровье

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Законопроект призван заменить советскую систему охраны психического здоровья. Новый проект будет направлен на социализацию людей с психическими расстройствами.
Минздрав планирует разработать новый законопроект о психическом здоровье
Минздрав планирует разработать новый законопроект о психическом здоровье
facebook.com/moz.ukr

В Минздраве Украины намерены разработать законопроект О психическом здоровье. Об этом заявила глава ведомства Зоряна Скалецкая в Facebook в воскресенье, 17 ноября.

По ее словам, законопроект "должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья". Кроме того, среди приоритетов министр назвала активное привлечение лиц с психическими нарушениями и их родственников к диалогу в строительстве новой системы.

Сегодня на встрече с представителями посольства Литвы в Украине договорились о "поддержке Украины в строительстве системы социализации лиц с психическими расстройствами".

Напомним, что ранее сумма первичной медпомощи выросла почти в два раза. Первичная медпомощь требует еще завершения формирования, в частности, достройку сети медицинских амбулаторий.

Также сообщалось, что тяжелобольные украинцы протестовали под Минздравом. Люди требовали, чтобы МОЗ выделило средства на лечение. Они говорят, что деньги есть в других программах, их нужно только перенаправить.

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Теги: Минздрав, МОЗ, психиатрия, психическое расстройство
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Источник: korrespondent.net

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