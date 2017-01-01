На пункте пропуска в Станице Луганской умер мужчина

Мужчина переходил КПВВ в сторону временно неподконтрольных Украине территорий. Причиной смерти стали проблемы с сердцем, мужчине было 77 лет.

При переходе КПВВ Станица Луганская умер 77-летний мужчина. Об этом заявил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в Facebook в воскресенье, 17 ноября.

"Мужчине было 77 лет, он переходил КПВВ в сторону временно оккупированной территории Луганской области. По сообщениям и информации от медицинских работников, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Более точный диагноз будет только завтра", - написал Лисянский.

Лисянский напомнил, что омбудсмен Людмила Денисова неоднократно заявляла о необходимости присутствия государственной медицинской помощи на КПВВ Луганской и Донецкой областей.

Напомним, в офисе президента планируют открыть новый мост в Станице Луганской уже 27 ноября.

Станица Луганская: открыли обходной мост

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