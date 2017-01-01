Итоги 17 ноября: Демарш Лукашенко и протесты в Грузии

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Лидер Беларуси резко раскритиковал Россию; в Грузии возобновились акции протеста. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Грузии возобновились массовые протесты

Антиправительственные акции протеста возобновились в Грузии. Демонстранты требуют принять избирательную реформу, которая предусматривает проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году. Также протестующие требуют отставки премьер-министра Георгия Гахария, которого считают ответственным за силовой разгон предыдущих акций протеста.

Лукашенко обругал союз Беларуси и России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет подписывать ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить конституции его страны.

“Когда ты вступаешь в какое-то объединение, то ты рассчитываешь, что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас (с Россией - ред.). Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, нахрена нужен тогда такой союз“, - подчеркнул он.

В Кабмине назвали перечень запрещенных к приватизации объектов

Перечень имущества к приватизации будет составляться по четким критериям, а определенная часть предприятий останется в госсобственности. Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов.

“Например, аэропорты. Возможно, важные аэропорты можно сделать частными. Но порты, вокзалы, критическую инфраструктуру мы не можем продавать. Акватории портов... У нас есть университеты, школы, больницы. Мы об этом как-то забываем, когда говорим о приватизации. У нас огромные объемы ресурсов и активов, которые важны и стратегичны. И они всегда будут оставаться в государственной собственности“, - сказал он.

Парламентские выборы прошли в Беларуси

В Беларуси состоялись парламентские выборы. В голосовании на выборах депутатов Палаты представителей Национального приняли участие 77,22% избирателей. В ходе выборов предстоит избрать 110 депутатов нижней палаты парламента, в выборах участвовали 513 кандидатов. По предварительным данным, ни один из оппозиционных политиков не смог избраться новый парламент.

Выросло число жертв взрывов на арсенале в Балаклее

Военнослужащий, раненный при взрывах на военном арсенале в Балаклее, скончался в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.

Остальные военнослужащие, которые также пострадали в результате происшествия, находятся на лечении, а угроза их жизни отсутствует.

Захваченные Россией корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом

Корабли ВМС Украины, захваченные российскими пограничниками после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошло года, прошли под арками Крымского моста. Российская сторона передаст два катера и буксир Украине в нейтральных водах. В настоящий момент они движутся к месту встречи в сопровождении береговой охраны РФ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram