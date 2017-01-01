Сегодня в Украину прибудут глава МИД Германии и премьер-министр Чехии

Маас отмечал, что Европа во главе с Германией и Францией должна активнее работать над вопросами своей безопасности.

Сегодня в Украину с двухдневным официальным визитом прибудет глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас. Визит будет проходить в течение 18-19 ноября.

Об этом ранее в Twitter сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

“18-19 ноября в Украине будет находиться с визитом Глава МИД Германии Хайко Маас: это уже вторая поездка в Киев за последние 5 месяцев”, — написал Мельник.

Как сообщалось, ранее Маас отмечал, что Европа во главе с Германией и Францией должна активнее работать над вопросами своей безопасности, поэтому идея создания Совета безопасности Европы является вполне приемлемой.

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Также в понедельник и вторник, 18 и 19 ноября соответственно, в Украину прибудет премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вместе с вице-премьером и министром промышленности и торговли Карелом Гавличек и миссией из 85 предпринимателей.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Ceske Noviny.

“Частью поездки является встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также подготовка к встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Основной целью официального визита является выражение поддержки территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, а также сближение Украины и Европейского Союза“, - пишет издание.

Так, помимо политических встреч с Зеленским, Гончаруком и Дмитрием Разумковым, Бабиш и Гавличек примут участие в чешско-украинском бизнес-форуме. Деловую миссию возглавит президент Торгово-промышленной палаты Чехии Владимир Длоуги.

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“Украина является 20-м крупнейшим внешнеторговым партнером Чешской Республики. По данным Торговой палаты, она предлагает самые широкие возможности для чешских предпринимателей в сфере гражданской авиации, транспортной отрасли и инфраструктуры, энергетики, водного хозяйства, оборонной промышленности и машиностроения“, - отмечает издание со ссылкой на материалы правительства.

Следует отметить, что визит премьер-министра Чехии происходит на фоне массовых протестов против самого Бабиша. Так, 16 ноября около четверти миллиона человек приняли участие в акции протеста в канун годовщины Бархатной революции. Демонстранты, среди которых были и бывшие диссиденты и участники событий 1989 года, также критиковали президента страны Милоша Земана, которого, как и Бабиша, называли непригодным для должности.

Как сообщалось 16 ноября, премьер провел переговоры с МВФ.

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