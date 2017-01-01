Сухо, но прохладно: какой будет погода в Украине 18 ноября

12 ноября в Украине в основном будет прохладно, но солнечно.

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями и достаточно прохладно. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе страны сегодня будет довольно солнечно. Осадков не прогнозируют. Между тем, воздух прогреется в пределах +10…+17 градусов по Цельсию.

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На востоке Украины без осадков. На термометре +5…+9 градусов по Цельсию. Ночью вероятны заморозки до -3 градусов.

Южным регионам напророчили прохладный осенний день. Температура воздуха поднимется от +9 до +13 градусов по Цельсию.

В северной части страны сегодня прохладно, но сухо и солнечно. На улице +5…+9 градусов по Цельсию.

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В Центральной Украине 18 ноября без осадков. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +9 градусов по Цельсию.

В столице 18 ноября солнечно и без осадков. Воздух прогреется в пределах +5…+7 градусов по Цельсию.

Напомним, украинские синоптики предупредили о тумане. Проблемы с видимостью на дорогах будут наблюдаться в большинстве областей Украины.

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