"Твое время заканчивается": Портнов угрожал сотрудникам ГПУ

Журналисты обнародовали интересные детали касательно Портнова.

Как минимум трое сотрудников Генеральной прокуратуры Украины получали смс брутального характера с угрозами с номера экс-заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова.

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Об этом сообщает Слідство.Інфо, обнародовав очередное резонансное расследование.

В частности, журналисты выяснили, что угрозы получал прокурор ГПУ Александр Божко, который руководил уголовным производством, где фигурировал Андрей Портнов. Кроме того, угрозы поступали бывшему следователю и руководителю Управления специальных расследований ГПУ Сергею Горбатюку. Как известно, именно это управление ГПУ расследовало события Революции Достоинства и деятельность бывших соратников Виктора Януковича.

Переписка Слідство. Інфо

Переписка Слідство. Інфо

Переписка Цензор.net

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Известно, что угрозы Божко были зафиксированы в 2019 году, а его коллеги их получали в 2017 году. Портнов якобы обещал организовать так называемые "воспитательные меры" в отношении правоохранителей, а также демонстрировать их как животных в клетке. Автор сми, среди прочего, угрожал жестоким насилием.

Сам Портнов отказался комментировать ситуацию журналистам. Между тем, юрист опубликовал пост, в котором подтвердил, что данные переписки имели место быть.

Пост Портнова скриншот

Напомним, Совет по вопросам свободы слова рассмотрел угрозы Портнова журналистам. На первом заседании Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины рассматривалось дело об угрозах Портнова журналистам Радио Свобода.

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