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"Твое время заканчивается": Портнов угрожал сотрудникам ГПУ

Комментариев: 2
Журналисты обнародовали интересные детали касательно Портнова.
Андрей Портнов
Андрей Портнов
aportnov.com

Как минимум трое сотрудников Генеральной прокуратуры Украины получали смс брутального характера с угрозами с номера экс-заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова.

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Об этом сообщает Слідство.Інфо, обнародовав очередное резонансное расследование.

В частности, журналисты выяснили, что угрозы получал прокурор ГПУ Александр Божко, который руководил уголовным производством, где фигурировал Андрей Портнов. Кроме того, угрозы поступали бывшему следователю и руководителю Управления специальных расследований ГПУ Сергею Горбатюку. Как известно, именно это управление ГПУ расследовало события Революции Достоинства и деятельность бывших соратников Виктора Януковича.

Переписка
Переписка
Слідство. Інфо

Переписка
Переписка
Слідство. Інфо

Переписка
Переписка
Цензор.net

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Известно, что угрозы Божко были зафиксированы в 2019 году, а его коллеги их получали в 2017 году. Портнов якобы обещал организовать так называемые "воспитательные меры" в отношении правоохранителей, а также демонстрировать их как животных в клетке. Автор сми, среди прочего, угрожал жестоким насилием.

Сам Портнов отказался комментировать ситуацию журналистам. Между тем, юрист опубликовал пост, в котором подтвердил, что данные переписки имели место быть.

Пост Портнова
Пост Портнова
скриншот

Напомним, Совет по вопросам свободы слова рассмотрел угрозы Портнова журналистам. На первом заседании Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины рассматривалось дело об угрозах Портнова журналистам Радио Свобода.

 

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Теги: Порнов, угрозы, ГПУ
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Комментариев (2)
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Кайдаш    18.11.2019, 09:51
Оценка:  -1
Кайдаш
По-моему, он уже дonuздeлcя на статью
Путин_xyйло    18.11.2019, 10:00
Оценка:  0
Путин_xyйло
Лучше бы до реального срока на зоне!
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