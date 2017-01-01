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Пристайко назвал альтернативу минским соглашениям

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Вадим Пристайко заявил, что у МИД Украины есть запасной план на случай, если "вариант номер один не работает".
Операция по поддержанию мира может быть альтернативой минским соглашениям - Пристайко
Операция по поддержанию мира может быть альтернативой минским соглашениям - Пристайко
МИД Украины

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что альтернативой минским соглашениям может быть операция по поддержанию мира, которая вообще не предусмотрена минским процессом. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина в понедельник, 18 ноября.

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Пристайко отметил, что у МИД есть “папка с вариантом номер два, на случай если вариант номер один не работает“. В ней написано, что если минский процесс не реализуется, надо иметь другое направление действий.

Я уже много раз говорил, что это может быть операция по поддержанию мира. Минским процессом она вообще не предусмотрена. И даже когда лидеры ее обсуждают, возникает справедливый вопрос: так мы выходим из минских соглашений? То есть я не сказал ничего “анти-минского“, наоборот, лидеры давно уже обсуждают возможность изменений, которые предусматривают возможность миссии по поддержанию мира, - сказал он.

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В то же время он добавил, что если этот вариант не срабатывает, например, Россия блокирует решение Совбеза ООН и миссия не появляется, тогда, очевидно, дипломатическая система достает третий вариант.

И у нас в запасе есть еще несколько вариантов, которые обрисовывались уже президенту в общих чертах, - добавил Пристайко.

Напомним, Пристайко ответил на слова Коломойского о деньгах России и МВФ. Глава МИД подчеркнул, что в Украине большое количество людей имеют разные мнения.

 

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Теги: МИД Украины, минские договоренности, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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