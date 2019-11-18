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Министр образования рассказала, как будут работать опорные школы в селе

Комментариев: 4
Опорные школы создаются для равного доступа всех детей к качественному образованию.
Развозка детей к опорным школам обязательно будет, отметила Новосад
Развозка детей к опорным школам обязательно будет, отметила Новосад
1plus1.ua

Министр образования Украины Анна Новосад рассказала о внедрении опорных школ.

Об этом она рассказала в эфире “Сніданок з 1+1“.

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“Мы закладываем первую новую субвенцию, которая называется “Способная школа для лучших результатов“ - это 3,5 млрд гривень, которые мы планируем совместно с областями потратить на поддержку опорных и больших школ“, - рассказала Новосад.

Министерство работает над решением следующей проблемы: “В Украине есть очень много маленьких школ, особенно в сельской местности, которые, как правило, не предоставляют высокое качество образования, и если мы будем сохранять такую ситуацию, то мы и дальше будем ограничивать наших детей в их праве на качественное образование. Собственно мы хотим помочь регионам с помощью инструмента создания опорных школ - это школы, которые являются качественными, от которых есть подвоз, дать им возможность это качество образования в сельской местности повысить“.

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“Поэтому мы направим средства для обустройства опорных школ, кое-где это будет строительство или с нуля, или завершение тех объектов, которые уже находятся на стадии строительства, но также параллельно будем поддерживать не только крупные школы“, - отметила министр.

По ее словам, развозка детей к опорным школам обязательно будет. 

“Мы имеем средства, которые мы отдадим на места для того, чтобы они закупили автобусы“, - добавила она.

Стоит отметить, что в рамках процесса децентрализации власти в Украине происходит активное образование объединенных территориальных общин (ОТГ), образовательных округов и опорных учебных заведений. Общеобразовательные учебные заведения, которые являются опорными, создаются для равного доступа всех детей к качественному образованию, рациональному и эффективному использованию ресурсов, и является одним из механизмов реформирования системы общего среднего образования и упорядочения школьной сети.

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Теги: школы, Новосад, Минобразования, децентрализация
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Комментариев (4)
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Hoor    18.11.2019, 11:20
Оценка:  0
Hoor
А она в курсе, что для развозки нужен транспорт, нужны водилы, нужны дороги?
Транспорт требует ГСМ, ремонта, гаражей. Водилы хотят з/п, на каждый автобус, хотя бы 2 шофера, т.к. люди болеют, в запой уходят и т.п. , а процесс непрерывный. А в горных районах как выпал снег/разлились реки ...
Hoor    18.11.2019, 11:22
Оценка:  0
Hoor
И, вообще, все это уже было, мало того!!! Где это ВОЗМОЖНО там это и действует - посмотрите в инете Програма "Шкільний автобус"
Hoor    18.11.2019, 11:23
Оценка:  0
Hoor
В общем без бабла ничего не будет, а тут наоборот - бабло сэкономить хотят(((
Letohradek    18.11.2019, 10:37
Оценка:  0
Letohradek
Выпускница Трускавецких курсов рассуждает о будущем сельских школ ... Зэбилы, вы кого навыбирали в управление Украиной?
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