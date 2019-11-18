“Он был у меня дома”: Луценко рассказал о встречах с Зеленским

По словам Луценко, он поддерживает с президентом “нормальные человеческие отношения”.

Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что поддерживает “нормальные человеческие отношения” с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Луценко рассказал в ходе интервью Украинской правде.

Читай также: Луценко о работе в ГПУ: “Просто мальчик для битья”

По словам Луценко, еще до выборов Зеленский приходил в гости к его семье, а сейчас встречи ограничиваются просто общением, обменом информацией.

В ходе выборов я несколько раз встречался с господином Зеленским и господином Богданом. До объявления о походе на выборы, кажется, где-то в ноябре, и после объявления. Это были интересные встречи. Даже у меня дома встречались, - сказал Луценко.

Даже сегодня, когда Луценко уже не является генеральным прокурором, общение с Зеленским продолжается. По словам Луценко, они поддерживают неформальное общение между собой.

Иногда видимся… Иногда он задает вопросы, я отвечаю. Иногда я какую-то информацию считаю нужным, чтобы глава государства знал. Это такое - эпизодически… Я считаю, что у нас нормальные человеческие отношения, - сказал он.

Читай также: Луценко обвинил Йованович во лжи в Конгрессе

Напомним, Луценко признался, что ходил в ГПУ как на каторгу. Также бывшему прокурору не понравилось, что новая власть выразила благодарность за честные выборы только главе МВД Арсену Авакову.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram