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“Он был у меня дома”: Луценко рассказал о встречах с Зеленским

Комментариев: 1
По словам Луценко, он поддерживает с президентом “нормальные человеческие отношения”.
Луценко рассказал об отношениях с Зеленским
Луценко рассказал об отношениях с Зеленским
facebook.com/LlutsenkoYuri

Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что поддерживает “нормальные человеческие отношения” с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Луценко рассказал в ходе интервью Украинской правде.

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По словам Луценко, еще до выборов Зеленский приходил в гости к его семье, а сейчас встречи ограничиваются просто общением, обменом информацией.

В ходе выборов я несколько раз встречался с господином Зеленским и господином Богданом. До объявления о походе на выборы, кажется, где-то в ноябре, и после объявления. Это были интересные встречи. Даже у меня дома встречались, - сказал Луценко.

Даже сегодня, когда Луценко уже не является генеральным прокурором, общение с Зеленским продолжается. По словам Луценко, они поддерживают неформальное общение между собой.

Иногда видимся… Иногда он задает вопросы, я отвечаю. Иногда я какую-то информацию считаю нужным, чтобы глава государства знал. Это такое - эпизодически… Я считаю, что у нас нормальные человеческие отношения, - сказал он.

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Напомним, Луценко признался, что ходил в ГПУ как на каторгу. Также бывшему прокурору не понравилось, что новая власть выразила благодарность за честные выборы только главе МВД Арсену Авакову.

 

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Теги: Луценко, ГПУ, президент, Зеленский
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Комментариев (1)
kapablankas    18.11.2019, 10:39
Оценка:  +1
kapablankas
луцик играет роль ВАЖНОЙ фигуры
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