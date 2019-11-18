В Черкассах торговали контрафактным элитным алкоголем

Задержаных подозревают в мошенничестве.

В настоящее время проводятся следственные действия

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В Черкассах разоблачили группу лиц, которая занималась продажей контрафактного элитного алкоголя местным жителям по умеренным ценам.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

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К полицейским поступила оперативная информация, что в городе Черкассы группа лиц организовала продажу контрафактных алкогольных товаров. Сотрудниками следственного управления совместно с работниками уголовного блока полиции области информация нашла свое подтверждение. Как выяснилось, незаконный бизнес организовали трое жителей города. Мужчины через Интернет заказывали элитный алкоголь иностранного производства и реализовывали его без марок акцизного налога по умеренным ценам местным жителям.

Получив необходимую доказательную базу полицейские провели ряд санкционированных обысков, в результате которых изъято более 300 коробок с контрафактным элитным алкоголем известных торговых марок, емкостью 2-3 литра каждая, два автомобиля, которые использовали злоумышленники во время совершения преступной деятельности, мобильные телефоны и записи с черной бухгалтерией.

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В настоящее время проводятся следственные действия по уголовному производству, открытому по части 1 статьи 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и части 3 статьи 190 (мошенничество), Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают полный круг лиц, причастных к совершению этого уголовного преступления.

Как сообщалось, в июне под Одессой блокировали контрабанду элитного алкоголя.

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