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Освобожденный из РФ моряк Варимез женился

Комментариев: 1
Освобожден из РФ связист буксира Яны Капу женился.
Моряк женился
Моряк женился
Бессарабия

Освобожденный из российского плена украинский моряк Владимир Варимез женился в Болграде. 

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Об этом сообщает местное издание Бессарабия.UA.

Владимир Варимез является одним из 24 украинских моряков, который Россия незаконно взяла в плен во время прохождения Керченского пролива. Он пробыл в плену 9 месяцев. 

В течение всего времени его поддерживала девушка - Инна Москалец. Она практически всегда приезжала на заседание суда и контактировала с журналистами.

Невеста все время поддерживала Владимира
Невеста все время поддерживала Владимира
Бессарабия

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Вернувшись в Украину, Владимир сделал Инне предложение.

Напомним, в РФ высказались о передаче захваченных кораблей. МИД России заявляет, что никогда не отрицал возможности возвращения украинской стороне кораблей.

 

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Теги: Веримез, свадьба, моряк
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    18.11.2019, 11:15
Оценка:  +3
VSHIVANKA
КАКОЕ СЧАСТЬЕ !!!
А КОГДА И КАК ОН КУШАЕТ , КАКАЕТ И ПРИНИМАЕТ ДУШ ?!
ПОЧЕМУ НЕ СООБЩИЛИ ?!
ЭТИ НОВОСТИ ВСЕХ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЮТ !!!
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