Освобожденный из РФ моряк Варимез женился

Освобожден из РФ связист буксира Яны Капу женился.

Освобожденный из российского плена украинский моряк Владимир Варимез женился в Болграде.

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Об этом сообщает местное издание Бессарабия.UA.

Владимир Варимез является одним из 24 украинских моряков, который Россия незаконно взяла в плен во время прохождения Керченского пролива. Он пробыл в плену 9 месяцев.

В течение всего времени его поддерживала девушка - Инна Москалец. Она практически всегда приезжала на заседание суда и контактировала с журналистами.

Невеста все время поддерживала Владимира Бессарабия

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Вернувшись в Украину, Владимир сделал Инне предложение.

Напомним, в РФ высказались о передаче захваченных кораблей. МИД России заявляет, что никогда не отрицал возможности возвращения украинской стороне кораблей.

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