Освобожденный из РФ моряк Варимез женился
Освобожденный из российского плена украинский моряк Владимир Варимез женился в Болграде.
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Об этом сообщает местное издание Бессарабия.UA.
Владимир Варимез является одним из 24 украинских моряков, который Россия незаконно взяла в плен во время прохождения Керченского пролива. Он пробыл в плену 9 месяцев.
В течение всего времени его поддерживала девушка - Инна Москалец. Она практически всегда приезжала на заседание суда и контактировала с журналистами.
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Вернувшись в Украину, Владимир сделал Инне предложение.
Напомним, в РФ высказались о передаче захваченных кораблей. МИД России заявляет, что никогда не отрицал возможности возвращения украинской стороне кораблей.
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