“Слуга народа” Лада Булах обновляла гардероб на рабочем месте

Журналисты зафиксировали интересное занятие нардепа.

Булах выбирала себе одежду в Раде Страна.ua

Народный депутат от “Слуги народа” Лада Булах попалась на интересном занятии в Верховной Раде. Об этом сообщает Страна.

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Нардеп во время пленарного заседания в Верховной Раде выбирала себе кофточки.

Журналисты зафиксировали как Булах зашла на сайт онлайн-магазина бренда Reserved, который принадлежит польской компании LPP Group (еще Mohito, House, Cropp и Sinsay). Этот бренд предлагает не слишком дорогие вещи. К примеру, свитер, которым заинтересовалась депутат, стоит 649 гривен.

Кофта, которую выбирала нардеп скриншот

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Магазины этого бренда в Украине представлены во многих крупных торговых центрах.

Напомним, Арахамия рассказал о последствиях секс-скандала Яременко. Нардеп избежал сложения депутатского мандата, однако Комитет по международным связям вместо него возглавит другой депутат.

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