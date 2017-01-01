“Слуга народа” Лада Булах обновляла гардероб на рабочем месте
Народный депутат от “Слуги народа” Лада Булах попалась на интересном занятии в Верховной Раде. Об этом сообщает Страна.
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Нардеп во время пленарного заседания в Верховной Раде выбирала себе кофточки.
Журналисты зафиксировали как Булах зашла на сайт онлайн-магазина бренда Reserved, который принадлежит польской компании LPP Group (еще Mohito, House, Cropp и Sinsay). Этот бренд предлагает не слишком дорогие вещи. К примеру, свитер, которым заинтересовалась депутат, стоит 649 гривен.
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Магазины этого бренда в Украине представлены во многих крупных торговых центрах.
Напомним, Арахамия рассказал о последствиях секс-скандала Яременко. Нардеп избежал сложения депутатского мандата, однако Комитет по международным связям вместо него возглавит другой депутат.
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