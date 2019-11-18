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В ВСУ поступил модернизированный "военный борт №1"

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Ан-26 получил не только продление летного ресурса, но и прошел глубокую модернизацию штатного оборудования.
В ВСУ поступил модернизированный "военный борт №1"
© armyinform.com.ua
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В ВСУ поступил модернизированный "военный борт №1"
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Государственное предприятие “Завод 410 ГА“ передало бригаде транспортной авиации ВСУ модернизированный самолет Ан-26. Об этом сообщает агентство “АрмияИнформ“.

Среди основных составляющих ремонта и модернизации самолета, кроме общего продления ресурса летной годности – обновление курсовых систем, передающего, регистрационного, метеонавигационного оборудования, радиолокационных станций и другой бортовой аппаратуры.

Сообщается, что в части эта машина получит почетный статус “военный борт №1“.

Напомним, на прошлой неделе в ВСУ передали два модернизированных истребителя Ми-29.

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Теги: Ан-26, ВСУ, самолет, модернизация
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Комментариев (1)
SEMPENTY    18.11.2019, 11:26
Оценка:  0
SEMPENTY
Прекрасный образец антикварного оружия...
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