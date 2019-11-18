В ВСУ поступил модернизированный "военный борт №1"

Ан-26 получил не только продление летного ресурса, но и прошел глубокую модернизацию штатного оборудования.

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Государственное предприятие “Завод 410 ГА“ передало бригаде транспортной авиации ВСУ модернизированный самолет Ан-26. Об этом сообщает агентство “АрмияИнформ“.

Среди основных составляющих ремонта и модернизации самолета, кроме общего продления ресурса летной годности – обновление курсовых систем, передающего, регистрационного, метеонавигационного оборудования, радиолокационных станций и другой бортовой аппаратуры.

Сообщается, что в части эта машина получит почетный статус “военный борт №1“.

Напомним, на прошлой неделе в ВСУ передали два модернизированных истребителя Ми-29.

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