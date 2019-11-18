Прокуратура вручила подозрение Олегу Ляшко

Его обвиняют в нападении на народного депутата Андрея Геруса.

Читай также: Слуга народа отправляет Геруса на дзюдо из-за драки с Ляшко

Бывший депутат Олег Ляшко пришел в Бориспольскую прокуратуру для получения официального подозрения по делу о драке с народным депутатом из фракции “Слуга народа“ Андреем Герусом. Трансляцию процедуры вручения подозрения Ляшко провел на своей странице в Фейсбук бывший депутат от “Радикальной партии“ Дмитрий Линько.

Прокурор сообщил, что дело было открыто на основании информации, опубликованной в СМИ. Заявлений от физических лиц по данному происшествию в прокуратуру не поступало.

Читай также: В сеть попало видео с танцующим Ляшко

Долгое время Ляшко отказывался подписывать документы о получении подозрения, заявляя, что они сфальсифицированы. В конце концов, подпись таки поставил. Лидер радикалов отказался сегодня давать объяснения по этому делу, в то же время заверил, что придет по вызову суда.

Ранее Ляшко заявлял, что инициатором данного уголовного дела является сам генпрокурор:

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка позвонил и дал команду Бориспольской прокуратуре фальсифицировать против меня уголовное дело. Меня обвиняют в нападении на государственного деятеля Геруса, - заявил ранее Ляшко.

Напомним, 6 ноября председатель комитета Рады по вопросам энергетики Андрей Герус и лидер “Радикальной партии“ Олег Ляшко устроили драку в аэропорту “Борисполь“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.