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Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР

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Нардеп проигнорировал допрос.
Порошенко не пришел на допрос
Порошенко не пришел на допрос
EPA/UPG

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Народный депутат Украины и пятый президент Украины Петр Порошенко очередной раз проигнорировал допрос в Государственном бюро расследований.

Об этом заявила в понедельник, 18 ноября, пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

На сегодня пятый президент Украины был в очередной раз вызван в Госбюро расследований для проведения допроса... на проведение допроса он не явился, - сказала Иванова.

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Она также уточнила, что допрос должен был пройти в рамках расследования дела, касающегося возможного злоупотребления властью Порошенко во время отмены им в 2016 году решения главы одной из местных государственных администраций в Николаевской области, касающегося перечисления 1,5 тысячи гектаров земли к земле государственного запаса.

Напомним, ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Порошенко. Следователи ГБР требуют привлечения к уголовной ответственности пятого президента Украины.

 

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Теги: Порошенко, ГБР, допрос
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Комментариев (1)
VVTF2wtf_uebok    18.11.2019, 13:08
Оценка:  0
VVTF2wtf_uebok
Клептоманистическая свиноматка никогда не придёт в суд, ибо он самый честный, самый лучший, самый любимый президент у "нерабов")))))))
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