Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР

Нардеп проигнорировал допрос.

Читай также: Нардеп от СН в полупрозрачном платье “засветила” новый iPhone

Народный депутат Украины и пятый президент Украины Петр Порошенко очередной раз проигнорировал допрос в Государственном бюро расследований.

Об этом заявила в понедельник, 18 ноября, пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

На сегодня пятый президент Украины был в очередной раз вызван в Госбюро расследований для проведения допроса... на проведение допроса он не явился, - сказала Иванова.

Читай также: Портнов обвиняет Порошенко в краже 34 млн гривен у ВСУ - СМИ

Она также уточнила, что допрос должен был пройти в рамках расследования дела, касающегося возможного злоупотребления властью Порошенко во время отмены им в 2016 году решения главы одной из местных государственных администраций в Николаевской области, касающегося перечисления 1,5 тысячи гектаров земли к земле государственного запаса.

Напомним, ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Порошенко. Следователи ГБР требуют привлечения к уголовной ответственности пятого президента Украины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram