Загороднюк поздравил сержантов ВСУ их праздником

Сержанты ВСУ - костяк нашей армии.

Глава Минобороны Андрей Загороднюк поздравил сержантов ВСУ с профессиональным праздником.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“По стандартной процедуре в День сержанта ВС Украины я должен доказывать, почему считаю каждого из них важным. Давайте несколько поменяем. Я не буду доказывать очевидное. Я просто скажу, что без вас украинского войска не будет. Вы есть и будете the backbone of the Army (костяком Армии), связывая в единый механизм командиров, которые ставят задачи, и защитников, которые эти задачи выполняют“, - написал Загороднюк.

Также глава Минобороны поблагодарил сержантов за службу и за верность Украине: “Слава Украине!“

