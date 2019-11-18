Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Загороднюк поздравил сержантов ВСУ их праздником

Комментариев: 1
Сержанты ВСУ - костяк нашей армии.
Глава Минобороны поблагодарил сержантов за службу и за верность Украине
Глава Минобороны поблагодарил сержантов за службу и за верность Украине
EPA/UPG

Читай также: Зеленский просит артиллерию “держать порох сухим“

Глава Минобороны Андрей Загороднюк поздравил сержантов ВСУ с профессиональным праздником.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“По стандартной процедуре в День сержанта ВС Украины я должен доказывать, почему считаю каждого из них важным. Давайте несколько поменяем. Я не буду доказывать очевидное. Я просто скажу, что без вас украинского войска не будет. Вы есть и будете the backbone of the Army (костяком Армии), связывая в единый механизм командиров, которые ставят задачи, и защитников, которые эти задачи выполняют“, - написал Загороднюк.

Читай также: День военной разведки: Хомчак поздравил военнослужащих

Также глава Минобороны поблагодарил сержантов за службу и за верность Украине: “Слава Украине!“

Напомним, 17 ноября Зеленский поздравил молодежь с Днем студента.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: армия, ВСУ, Минобороны, Андрей Загороднюк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
    18.11.2019, 12:30
Оценка:  +2
На фото видно какие они довольные за красным беретом .. Век популистов, политтехнологов, картинок которые скрывает реальность
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь