СБУ разоблачила коррупционную схему в горсовете Харькова

Чиновники украли 5,3 млн грн на строительстве дорог.

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Служба безопасности Украины разоблачила системные факты присвоения руководством одного из департаментов Харьковского горсовета миллионов гривен, выделенных из городского бюджета на ремонт автодорог. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2016-2018 годов руководство департамента незаконно продавало асфальтовую крошку (гранулят), которая оставалась после ремонта автодорог. Чиновники реализовывали тонны материалов подконтрольной фирме по ценам в пять раз ниже рыночных. Коммерсанты перепродавали продукцию уже по реальной стоимости. Полученные деньги организаторы сделки присваивали.

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К тому же чиновники мэрии вообще не имели права распоряжаться материалами строительства. Ведь они принадлежали коммунальному предприятию, которое является балансодержателем всех автомобильных дорог Харькова.

По заключению комплексной строительно-технической и экономической экспертизы из-за противоправных действий чиновников городскому бюджету был нанесен ущерб на сумму почти 5,3 миллиона гривен.

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Правоохранители провели обыски по местам работы и проживания фигурантов дела, во время которых изъяли документацию с доказательствами осуществления сделки.

Сейчас двум чиновникам, в том числе заместителю начальника департамента, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата и присвоение средств, совершенные в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения другим фигурантам дела.

Напомним, на Харьковщине чиновники заработали почти 100 млн на незаконных вырубках. О подозрении объявлено бывшему и.о. директора лесхоза, главному лесничему, заместителю главного лесничего, мастеру леса и четверым лесничим.

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