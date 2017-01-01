“Они боятся”: Поляков рассказал, почему Дубинского не выгоняют из СН

Поляков заявил, что СН не собирается исключать Дубинского из партии.

Народный депутат Украины Антон Поляков, которого недавно исключили из списка пропрезидентской партии “Слуга народа”, рассказал, почему руководство фракции не будет выгонять Дубинского.

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Об этом Поляков рассказал в ходе интервью НВ.

По его словам, руководство “Слуги народа" боится исключить из фракции скандального Александра Дубинского, потому что он сразу же создаст группу оппозиции в Раде.

Я также слышал, что он был готов выйти из фракции, но Арахамия (председатель фракции "Слуга народа", - ред.) не поставил на голосование на собрании фракции. На повестке стояло мое исключение и Скороход. Я сказал, давайте еще исключим кнопкодавов и Дубинского. За нас проголосовали, но на кнопкодавов голосов не хватило. А по Дубинскому вопрос даже не рассмотрели. Они боятся это сделать (исключить из фракции, - ред.). Дубинский сразу же создаст группу оппозиции в Раде, а я буду только рад работать с ним бок-о-бок, - заявил Поляков.

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Напомним, Поляков считает, что его исключили из фракции из-за генпрокурора. Депутат начал собирать подписи за отставку генпрокурора Рябошапки, что, по его мнению, и стало причиной исключения.

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