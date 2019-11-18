Россия вернула захваченные под Керчью корабли
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Россия передала Украине два военных катера “Бердянск“ и “Никополь“ и буксир “Яны Капу“, захваченные год назад возле Керченского пролива. Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.
Как указано в сообщении, все три корабля по-прежнему являются вещественными доказательствами в уголовном деле, которое открыто в России о якобы незаконном пересечении украинскими кораблями российской границы.
Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется, - говорится в сообщении МИД РФ.
Напомним, информация о возможной передаче Украине захваченных россиянами кораблей впервые появилась в СМИ еще в пятницу, 15 ноября. В течение субботы-воскресенья поступали довольно противоречивые сообщения о запланированной передаче, дата которой постоянно менялась.
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