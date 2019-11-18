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Украина продолжит судиться с РФ в ООН из-за Керченского инцидента

Комментариев: 7
Возвращение кораблей и экипажей – не повод прекращать судебную тяжбу по факту нарушения Россией морского права.
Заместитель главы МИД Украины Лана Зеркаль
Заместитель главы МИД Украины Лана Зеркаль
Фейсбук Ланы Зеркаль

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21 ноября Арбитражный трибунал Международного суда ООН проведет первые слушания по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей. Об этом сообщила заместитель главы МИД Украины Лана Зеркаль на своей странице в Facebook.

Зеркаль отметила, что пока “Никополь“, “Бердянск“ и “Яны Капу“ направляются домой в Одессу, команда Министерства иностранных дел направляется в Гаагу, где состоятся слушания.

Замминистра напомнила, что Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть Украине захваченные корабли и освободить их экипажи.

Однако приказ Международного трибунала не был и не является самоцелью. Наша цель - установление нарушения права, восстановление его и получение надлежащей компенсации, - заявила Зеркаль.

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Она провела параллель с известным делом Arctic Sunrise (Нидерланды против России), в котором арбитражный суд признал нарушение Россией Конвенциии ООН по морскому праву и обязал выплатить компенсацию в пользу королевства Нидерланды.

Мы также собираемся пройти этот путь и доказать всему миру и арбитражному трибуналу, что проход судов 25 ноября 2018 года был мирным и законным, а действия Российской Федерации, в том числе по уголовному преследованию наших моряков, – это нарушение норм международного права, - резюмировала Зеркаль.

Напомним, сегодня Россия вернула Украине два артиллерийских катера и буксир, захваченные год назад в районе Керченского пролива. Ранее в сентябре были освобождены экипажи этих кораблей.

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Теги: Россия, международный суд ООН, атака в Керчи, МИД, Зеркаль
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Комментариев (7)
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BROKER666    18.11.2019, 14:13
Оценка:  -1
BROKER666
вошь приписденная, у тебя с головой полная хрень - Местопребыванием Трибунала является Гамбург, Германия
BROKER666    18.11.2019, 13:50
Оценка:  -3
BROKER666
ВШИВАЯ БЛ@ДВО, в отличии от каганата, УКРАИНА всё решает по международным законам - через суд
WTF2_eбy_в_рот    18.11.2019, 13:59
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
через ЖOПУ)))))))))
VSHIVANKA    18.11.2019, 14:05
Оценка:  0
VSHIVANKA
ВАШ ЗАКОН В БЕЛОМ ДОМЕ В ВАШИНГТОНЕ.....
КАК ТАМ РЕШАТ , ТАК И БУДЕТ , А ВАШЕ ДЕЛО ТЕЛЯЧЬЕ , ОБОСРАЛСЯ И В СТОЙЛО.....)))
fkrfyfan    18.11.2019, 13:41
Оценка:  +1
fkrfyfan
А чем ещё заниматься бездельникам чугунским выкормашам? Подавать протесты по картам и продолжать пустые суды
VSHIVANKA    18.11.2019, 13:35
Оценка:  +1
VSHIVANKA
НЫТИКИ , ЯБЕДЫ И ПОПРОШАЙКИ..... ))))
morbig    18.11.2019, 13:26
Оценка:  0
morbig
чем то надо заниматься и получать зарплату
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