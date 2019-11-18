ВМС Украины подтвердили передачу Россией захваченных кораблей

Оба катера и буксир, почти год находившиеся в российском плену, уже плывут в родную Одессу.

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Россия действительно передала Украине два малых артиллерийских катера и буксир, захваченные российскими пограничниками в прошлом году в районе Керченского пролива. Об этом сообщает пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Украинские катера “Никополь“, “Бердянск“ и буксир “Яны Капу“ направляются домой. Сейчас украинские буксиры “Титан“, “Гайдамаки“ и поисково-спасательное судно “Сапфир“ вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня пресс-служба МИД России сообщила, что передача Украине захваченных год назад кораблей состоялась. Ранее в сентябре были освобождены экипажи этих кораблей.

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