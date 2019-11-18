Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ВМС Украины подтвердили передачу Россией захваченных кораблей

Комментариев: 5
Оба катера и буксир, почти год находившиеся в российском плену, уже плывут в родную Одессу.
Поисково-спасательное судно "Сапфир" ведет домой освобожденные корабли
Поисково-спасательное судно "Сапфир" ведет домой освобожденные корабли
dumskaya.net

Читай также: Украина продолжит судиться с РФ в ООН из-за Керченского инцидента

Россия действительно передала Украине два малых артиллерийских катера и буксир, захваченные российскими пограничниками в прошлом году в районе Керченского пролива. Об этом сообщает пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Украинские катера “Никополь“, “Бердянск“ и буксир “Яны Капу“ направляются домой. Сейчас украинские буксиры “Титан“, “Гайдамаки“ и поисково-спасательное судно “Сапфир“ вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня пресс-служба МИД России сообщила, что передача Украине захваченных год назад кораблей состоялась. Ранее в сентябре были освобождены экипажи этих кораблей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: буксир Яны Капу, катер Бердянск, корабли, Россия, Одесса, ВМС ВСУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
BROKER666    18.11.2019, 14:07
Оценка:  -1
BROKER666
ёпаный в рот, все претензии к автору статьи...
WTF2_eбy_в_рот    18.11.2019, 14:09
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
ёбaный в жoпу, какие претензии? я счастлив, пусть ПЛЫВЕТ)))))))))
WTF2_eбy_в_рот    18.11.2019, 14:01
Оценка:  -3
WTF2_eбy_в_рот
уже плывут в родную Одессу

плывет гавно по трубам. корабли ходят.)))))))))))))))) хотя, это плывет......
tulchanin    18.11.2019, 14:17
Оценка:  -1
tulchanin
Сказал "Капитан дальнего хождения" ? =)))))
WTF2_eбy_в_рот    18.11.2019, 14:26
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
не, глубинного бурения)))))))) нагибайся)))))))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь