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Пристайко: Нам бы не хотелось, чтобы Россия развалилась у границ Украины

Комментариев: 11
По мнению главы украинского МИД, развал РФ "создаст Украине еще больше проблем".
Глава МИД Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины Вадим Пристайко
МИД Украины

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что нашей стране не стоит ждать развала РФ. По его мнению, развал такого большого государства принесет Украине проблемы. Об этом он заявил в интервью РБК-Украине.

По словам главы украинского МИД, интересы Украины должны быть на первом месте, а то, “ что будет происходить в самой России – это уже потом“.

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“Мы не можем планировать свою деятельность на основе того, что сейчас развалится Россия. Мы ставим перед собой более прагматичные цели. Мы хотим достичь мира намного раньше. Это вообще проблемы России, как она будет действовать, когда развалится. Нам бы не хотелось, чтобы это случилось возле наших границ, чтобы такая большая страна разбежалась в разные стороны, создавая нам еще больше проблем“ – заявил он.

Также Пристайко прокомментировал вопрос санкций РФ. По его мнению, “санкции важны как элемент принуждения России к диалогу“.

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“Я так говорю западным партнерам: наша задача не сделать России максимально больно, а обеспечить максимальный комфорт для Украины. Санкции нам нужны, пока Россия не выполнит все, что обещала“ – подчеркнул он.

Мы не настолько наивны, чтобы думать, что Путин завтра посчитает бюджет, что санкции отъедают столько-то денег, и одним решением, одним декретом закрывается “проект “Новороссия“, или как они его там называют - Пристайко

Напомним, Пристайко ответил на слова Коломойского о деньгах России и МВФ. Глава МИД подчеркнул, что в Украине большое количество людей имеют разные мнения.

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Теги: Пристайко, Украина, РФ
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Комментариев (11)
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fkrfyfan    18.11.2019, 14:43
Оценка:  0
fkrfyfan
Сказало чмо, наполовину развалившевогося государства
Міні_Ми    18.11.2019, 14:41
Оценка:  -1
Міні_Ми
Санкції вводив не Пристайко. Бачення концепції санкцій це його особиста справа. Наше спільне завдання, це розвал РФ, як епіцентру загроз і викликів для цивілізованої демократії, а також повернення всіх окупованих москвою земель і відновлення справедливості для опинившихся в заручниках націй.
YSL    18.11.2019, 14:39
Оценка:  +1
YSL
Конечно , лучше было бы наоборот.
Антибес    18.11.2019, 14:39
Оценка:  +1
Антибес
Россия-полицейское государство.А развал полицейского государства маловероятен.По крайней мере,Майдана там не допустят 100%.А альтернативы Путину россияне не видят.Поэтому,при Путине развала России точно не будет.Можно расходиться.)))))
Міні_Ми    18.11.2019, 14:42
Оценка:  -1
Міні_Ми
Саме при путіну він почався, запам'ятайте це.
Міні_Ми    18.11.2019, 14:26
Оценка:  -4
Міні_Ми
Більшої проблеми ніж путінська консервативно-більшовицька клоака бути неможе. Це головна проблема, до тих пір, поки вона існує. Нам потрібно максимально працювати над тим, що б федерація розвалилася і санкції нам на допомогу.
Міні_Ми    18.11.2019, 14:28
Оценка:  -4
Міні_Ми
Путінські консервативні мерзоти роблять багато щоб зруйнувати цивілізовану молоду демократію в Україні, але ми можемо зробити більше, щоб розвалити їх москвабадщіну.
WTF2_eбy_в_рот    18.11.2019, 14:30
Оценка:  +2
WTF2_eбy_в_рот
хорошо, когда у срагулей "проблемы"))))) надо их только множить))))))))
Міні_Ми    18.11.2019, 14:35
Оценка:  -3
Міні_Ми
Множити ми будемо санкції на консервативних свинособаках путіна. І робити будемо це до тих пір, поки путінка не розвалиться, все дуже просто і ефективно. Повільно але впевнено.
WTF2_eбy_в_рот    18.11.2019, 14:03
Оценка:  +1
WTF2_eбy_в_рот
вам не хотелось. так вам и не можется)))))))))))) вы тужтесь, тужтесь, должно получиться
VSHIVANKA    18.11.2019, 13:44
Оценка:  +2
VSHIVANKA
НЕ СТОИТ ЖДАТЬ РАЗВАЛА РОССИИ ?!
ДА ЛАДНО !!!
А ЧТО ТАК ?!
ВЕДЬ ЭТО ЖЕ ВАША НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ И МЕЧТА !!!
КАК ЖИТЬ БЕЗ МЕЧТЫ ?!
ТО ХОТЬ В НАТО И ЕС СОБИРАЛИСЬ , ВАМ ПО ГУБАМ ПРОВОДИЛИ И КИНУЛИ , А ТЕПЕРЬ ВОТ ЭТО....
КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ ?!
ЗА ШО СКАКАЛЫ ?!
ЗРАДА !!!!!!
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