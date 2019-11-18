Пристайко: Нам бы не хотелось, чтобы Россия развалилась у границ Украины

По мнению главы украинского МИД, развал РФ "создаст Украине еще больше проблем".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что нашей стране не стоит ждать развала РФ. По его мнению, развал такого большого государства принесет Украине проблемы. Об этом он заявил в интервью РБК-Украине.

По словам главы украинского МИД, интересы Украины должны быть на первом месте, а то, “ что будет происходить в самой России – это уже потом“.

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“Мы не можем планировать свою деятельность на основе того, что сейчас развалится Россия. Мы ставим перед собой более прагматичные цели. Мы хотим достичь мира намного раньше. Это вообще проблемы России, как она будет действовать, когда развалится. Нам бы не хотелось, чтобы это случилось возле наших границ, чтобы такая большая страна разбежалась в разные стороны, создавая нам еще больше проблем“ – заявил он.

Также Пристайко прокомментировал вопрос санкций РФ. По его мнению, “санкции важны как элемент принуждения России к диалогу“.

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“Я так говорю западным партнерам: наша задача не сделать России максимально больно, а обеспечить максимальный комфорт для Украины. Санкции нам нужны, пока Россия не выполнит все, что обещала“ – подчеркнул он.

Мы не настолько наивны, чтобы думать, что Путин завтра посчитает бюджет, что санкции отъедают столько-то денег, и одним решением, одним декретом закрывается “проект “Новороссия“, или как они его там называют - Пристайко

Напомним, Пристайко ответил на слова Коломойского о деньгах России и МВФ. Глава МИД подчеркнул, что в Украине большое количество людей имеют разные мнения.

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