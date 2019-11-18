Половина нынешних министров ранее были "ФОПами"

Несмотря на то, что большинство чиновников были ранее предпринимателями, нововведения для малого бизнеса направлены для его жесткого контроля.

Десять нынешних министров ранее были предпринимателями, а половина из них закрыли ФЛП лишь в конце лета – начале осени 2019 г., сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

Читай также: В Киеве митингуют против законов о детенизации расчетов Чаще всего министры занимались консультациями по коммерческой деятельности и управления и вели деятельность в сфере права.

Несмотря на то, что большинство чиновников были ранее предпринимателями, нововведения для малого бизнеса в целом направлены на больший контроль малого бизнеса.

Читай также: Зеленский по ФОПам: Наши ребята на правильном пути Так за последнее время правительство решило бороться с “псевдо-ФОПами“, инициировало принятие законов о РРО и о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, предложило ввести дополнительный налог для ФОП в IT-отрасли.

Кто из министров был ФЛП и чем они занимались?

Алексей Гончарук (премьер-министр) — право и адвокатская деятельность;

Михаил Федоров (вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации) — образование;

Алексей Оржель (министр энергетики и защиты окружающей среды) — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

Владимир Бородянский (министр культуры, молодежи и спорта) — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

Андрей Загороднюк (министр обороны) — исследования рынка и изучение общественного мнения;

Зоряна Скалецкая (министр здравоохранения) — право;

Алена Бабак (министр развития общин и территорий) — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

Юлия Соколовская (министр социальной политики) — бухгалтерский учет и аудит; консультирование по вопросам налогообложения;

Денис Малюська (министр юстиции) — право;

Дмитрий Дубилет (министр кабинета министров) - компьютерное программирование, деятельность в сфере радиовещания и телевидения.