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Половина нынешних министров ранее были "ФОПами"

Комментариев: 1
Несмотря на то, что большинство чиновников были ранее предпринимателями, нововведения для малого бизнеса направлены для его жесткого контроля.
Предпринимательское прошлое не помешало министрам надавить на бизнес
Предпринимательское прошлое не помешало министрам надавить на бизнес
Коллаж / Сеть
Десять нынешних министров ранее были предпринимателями, а половина из них закрыли ФЛП лишь в конце лета – начале осени 2019 г., сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

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Чаще всего министры занимались консультациями по коммерческой деятельности и управления и вели деятельность в сфере права.

Несмотря на то, что большинство чиновников были ранее предпринимателями, нововведения для малого бизнеса в целом направлены на больший контроль малого бизнеса.

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Так за последнее время правительство решило бороться с “псевдо-ФОПами“, инициировало принятие законов о РРО и о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, предложило ввести дополнительный налог для ФОП в IT-отрасли.

Кто из министров был ФЛП и чем они занимались?

 
  • Алексей Гончарук (премьер-министр) — право и адвокатская деятельность;
 
  • Михаил  Федоров (вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации) — образование;
 
  • Алексей Оржель (министр энергетики и защиты окружающей среды) — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 
  • Владимир  Бородянский (министр культуры, молодежи и спорта) — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 
  • Андрей Загороднюк (министр обороны) — исследования рынка и изучение общественного мнения;
 
  • Зоряна Скалецкая (министр здравоохранения) — право;
 
  • Алена Бабак (министр развития общин и территорий) — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 
  • Юлия  Соколовская (министр социальной политики) — бухгалтерский учет и аудит; консультирование по  вопросам налогообложения;
 
  • Денис Малюська (министр юстиции) — право;
 
  • Дмитрий Дубилет (министр кабинета министров) - компьютерное  программирование, деятельность в сфере радиовещания и телевидения.

Ранее Гончарук пообещал проблемы нечестным ФОПам.

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Теги: премьер-министр, предприниматели, Алексей Гончарук, Андрей Загороднюк
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Комментариев (1)
Путин_xyйло    18.11.2019, 14:15
Оценка:  -1
Путин_xyйло
Интересно, в бытность свою ФОПами "консультантами" эти чеки всем выдавали?
С чего они решили что давать советы - то же что реально самому что-то делать, за что-то отвечать!
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