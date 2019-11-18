Половина нынешних министров ранее были "ФОПами"
Несмотря на то, что большинство чиновников были ранее предпринимателями, нововведения для малого бизнеса направлены для его жесткого контроля.
Десять нынешних министров ранее были предпринимателями, а половина из них закрыли ФЛП лишь в конце лета – начале осени 2019 г., сообщает платформа открытых данных Опендатабот.
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Чаще всего министры занимались консультациями по коммерческой деятельности и управления и вели деятельность в сфере права.
Несмотря на то, что большинство чиновников были ранее предпринимателями, нововведения для малого бизнеса в целом направлены на больший контроль малого бизнеса.
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Так за последнее время правительство решило бороться с “псевдо-ФОПами“, инициировало принятие законов о РРО и о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, предложило ввести дополнительный налог для ФОП в IT-отрасли.
Кто из министров был ФЛП и чем они занимались?
- Алексей Гончарук (премьер-министр) — право и адвокатская деятельность;
- Михаил Федоров (вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации) — образование;
- Алексей Оржель (министр энергетики и защиты окружающей среды) — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Владимир Бородянский (министр культуры, молодежи и спорта) — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Андрей Загороднюк (министр обороны) — исследования рынка и изучение общественного мнения;
- Зоряна Скалецкая (министр здравоохранения) — право;
- Алена Бабак (министр развития общин и территорий) — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Юлия Соколовская (министр социальной политики) — бухгалтерский учет и аудит; консультирование по вопросам налогообложения;
- Денис Малюська (министр юстиции) — право;
- Дмитрий Дубилет (министр кабинета министров) - компьютерное программирование, деятельность в сфере радиовещания и телевидения.
Ранее Гончарук пообещал проблемы нечестным ФОПам.
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