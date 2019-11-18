Стало известно, сколько украинцы тратят на еду

Самая большая статья расходов среди продуктов питания - покупка мяса. На него уходит почти четверть суммы.

Каждый месяц украинские семьи тратят на питание в среднем около 4000 гривен. Об этом в понедельник, 18 ноября, со ссылкой на данные Госстата, сообщает ТСН.

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Отмечается, что самая большая статья расходов - покупка мяса. Так, на мясные изделия украинцы тратят почти четверть от указанной суммы, еще 15% - на хлеб.

Молоко, сыр и яйца занимают 12%. Десятую часть бюджета составляют расходы на покупку картофеля. На сало семья тратит всего около 2% от выделенных на еду средств.

К слову, пару месяцев назад сообщалось, что в Украине одно домохозяйство тратит на питание 3749,26 грн в месяц.

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