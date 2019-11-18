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Стало известно, сколько украинцы тратят на еду

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Самая большая статья расходов среди продуктов питания - покупка мяса. На него уходит почти четверть суммы.
Названы расходы украинцев на продукты
Названы расходы украинцев на продукты
depositphotos.com

Каждый месяц украинские семьи тратят на питание в среднем около 4000 гривен. Об этом в понедельник, 18 ноября, со ссылкой на данные Госстата, сообщает ТСН.

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Отмечается, что самая большая статья расходов - покупка мяса. Так, на мясные изделия украинцы тратят почти четверть от указанной суммы, еще 15% - на хлеб.

Молоко, сыр и яйца занимают 12%. Десятую часть бюджета составляют расходы на покупку картофеля. На сало семья тратит всего около 2% от выделенных на еду средств.

К слову, пару месяцев назад сообщалось, что в Украине одно домохозяйство тратит на питание 3749,26 грн в месяц.

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Теги: статистика, продукты, украинцы, продукты питания
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Комментариев (1)
WTF2_eбy_в_рот    18.11.2019, 14:36
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
жрите мансанту. скоро она вся будет у вас
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