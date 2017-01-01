В Киеве разоблачили афериста-застройщика

Мужчина основал кооператив и пообещал людям возвести многоэтажные дома.

В Бориспольском районе Киевской области правоохранители разоблачили 45-летнего мошенника, который выманил у людей 642 тыс грн, обещая возвести многоэтажные дома. Об этом сообщает полиция.

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“Директор “предприятия“ в 2015 году основал кооператив, при помощи которого привлекал денежные средства граждан, обещая построить коттеджи и многоэтажные дома“ – говорится в сообщении.

Для подтверждения своих “строительных намерений“, мужчина показывал заказчикам чужие земельные участки – объяснили в полиции

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По факту мошенничества открыто уголовное производство по ч 4 ст 190 Уголовного кодекса Украины. Предпринимателю объявлено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит заключение от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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