Елена Зеленская продолжает писать сценарии для “Квартала”
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская продолжает писать сценарии для “Квартала” в статусе первой леди.
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Об этом она рассказала в интервью украинскому Vogue.
Она призналась, что уже 15 лет пишет сценарии для “Квартала” и даже статус первой леди не изменил ее отношение к любимой работе.
Я пишу сценарии, как и прежде. Правда, теперь нужно делить свой день между офисом президента и “Кварталом“ и следовать таймингу, - сказала Елена Зеленская.
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Известно, что Елена Зеленская входит в группу авторов “Оптимист и пессимист“ вместе с Александром Пикаловым и Валерием Жидковым. Эта группа сценаристов работает над проектами: “Вечерний Квартал“, “Вечерний Киев“, “Женский квартал“. У первой леди есть опыт написания сценариев для мюзиклов. В частности, Зеленская - сценарист новогоднего фильма-мюзикла “Как казаки...“ с Владимиром Зеленским, Евгением Кошевым и Анастасией Приходько. Фильм показали на “Интере“ в 2009 году.
Напомним, в Сети показали видео со съемок Елены Зеленской для обложки Vogue. Журнал Vogue показал бекстейдж фотосъемки первой леди Украины.
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