Статус первой леди не поменял отношение к работе.

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская продолжает писать сценарии для “Квартала” в статусе первой леди.

Читай также: Первая леди Украины Елена Зеленская снялась для обложки Vogue - фото

Об этом она рассказала в интервью украинскому Vogue.

Она призналась, что уже 15 лет пишет сценарии для “Квартала” и даже статус первой леди не изменил ее отношение к любимой работе.

Я пишу сценарии, как и прежде. Правда, теперь нужно делить свой день между офисом президента и “Кварталом“ и следовать таймингу, - сказала Елена Зеленская.

Читай также: Елена Зеленская восхитила нежным образом на банкете в Императорском дворце

Известно, что Елена Зеленская входит в группу авторов “Оптимист и пессимист“ вместе с Александром Пикаловым и Валерием Жидковым. Эта группа сценаристов работает над проектами: “Вечерний Квартал“, “Вечерний Киев“, “Женский квартал“. У первой леди есть опыт написания сценариев для мюзиклов. В частности, Зеленская - сценарист новогоднего фильма-мюзикла “Как казаки...“ с Владимиром Зеленским, Евгением Кошевым и Анастасией Приходько. Фильм показали на “Интере“ в 2009 году.

Напомним, в Сети показали видео со съемок Елены Зеленской для обложки Vogue. Журнал Vogue показал бекстейдж фотосъемки первой леди Украины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram