По самым скромным подсчетам вирус поразит 4,8 млн человек в Украине.

В Минздраве сказали, сколько украинцев переболеет гриппом этой зимой flickr.com

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В эпидемическом сезоне 2019/2020 года в Украине гриппом может заболеть от 4,8 до 6,7 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

По расчетам ведомства, эпидемический порог для нового сезона составит 476,7 человек на 100 000 населения. Кроме того, согласно прогнозу, ожидаются две волны подъема заболеваемости: в декабре и в конце января – начале февраля, с возможным пиком на 4-й неделе 2020 года.

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Как ожидают в Минздраве, в течение нового эпидемического сезона в Северном полушарии будут циркулировать вирусы гриппа, подобные A / Brisbane / 02/2018 (H1N1) pdm09, A / Kansas / 14/2017 (H3N2), B / Colorado / 06/2017 (линия B / Victoria / 2/87), B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata / 16/88).

Вместе с тем, в ведомстве сообщили, что в течение недели с 4 по 10 ноября ОРВИ заболели 150 171 человек, из которых 66,5% - дети до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составил 392,7 на 100 000 населения, что на 17,6% меньше эпидемического порога по Украине.

В стране отсутствует циркуляция вирусов гриппа, - сказано в сообщении.

Также, за отчетную неделю не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие гриппа.

Напомним, стало известно, каким гриппом будут болеть украинцы. Наиболее опасными являются вирусы гриппа типа А, поскольку могут привести к осложнениям – энцефалиту, пневмонии, отиту и другим воспалительным процессам.

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