РФ должна выплатить компенсацию за захваченные корабли Украины - МИД
В МИД Украины заявили, что РФ должна выплатить компенсацию по делу о захвате моряков и украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом hromadske сообщила пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко.
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“Прошло 358 дней с момента захвата кораблей,.России понадобилось полгода, чтобы вернуть их. Хотя, согласно приказу Международного суда, РФ должна была сразу их вернуть. Впереди еще проверка, в каком состоянии корабли“, - отметила пресс-секретарь.
Мы решим каким образом будет проводиться процедура. Россия нарушила международное морское право и должна заплатить компенсацию, - сказала Екатерина Зеленко
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Напомним, 18 ноября МИД России, Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины и МИД Украины подтвердили передачу украинских кораблей, которые РФ захватила в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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