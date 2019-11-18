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Прокуратура требует ареста Ляшко без альтернативы залога

Комментариев: 7
Прокуроры требуют не назначать залог.
Прокуратура требует ареста Ляшко без альтернативы залога
facebook.com/O.Liashko

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Прокуратура требует взять под стражу бывшего главу фракции Радикальной партии, экс-депутата Верховной Рады Олега Ляшко, которого подозревают в насильственных действиях по отношению к главе комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу в международном аэропорту “Борисполь“. 

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, - сказали в пресс-службе ГПУ.

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Сообщается, что ходатайство прокуратуры рассмотрит местный Бориспольский суд.

Напомним, депутат-борец Беленюк показал, как правильно отбиваться от Ляшко. Депутат рассказал, что “если атакуют спереди, бросайте прогибом“, а если “берут за рубашку, делайте подворот“.

 

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Теги: Ляшко, арест, прокуратура, Герус, драка
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Комментариев (8)
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Rikstal    18.11.2019, 16:00
Оценка:  0
Rikstal
Дуууже небезпечний правопорушник! І може втекти закордон, бо ж є безвіз і має невідомо скільки іноземних аусвайсів!
designandrey65    18.11.2019, 15:25
Оценка:  +4
designandrey65
Дождался на КОНЕЦ то...
Зелибоба    18.11.2019, 15:21
Оценка:  +4
Зелибоба
А что на это ответит боевой пИтух?
exolot    18.11.2019, 15:13
Оценка:  -1
exolot
Месть Коломойского за защиту экономических интересов Украины.
КимЧенПых    18.11.2019, 15:41
Оценка:  +2
КимЧенПых
защита очка Ахметова.
Rikstal    18.11.2019, 16:01
Оценка:  0
Rikstal
Аметов и так неплохо себя чувствует!
КимЧенПых    18.11.2019, 16:02
Оценка:  0
КимЧенПых
но очко всё равно в опасности.
Krotol2    18.11.2019, 15:08
Оценка:  +4
Krotol2
На нары голубчика
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