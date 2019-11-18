Прокуратура требует ареста Ляшко без альтернативы залога

Прокуроры требуют не назначать залог.

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Прокуратура требует взять под стражу бывшего главу фракции Радикальной партии, экс-депутата Верховной Рады Олега Ляшко, которого подозревают в насильственных действиях по отношению к главе комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу в международном аэропорту “Борисполь“.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, - сказали в пресс-службе ГПУ.

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Сообщается, что ходатайство прокуратуры рассмотрит местный Бориспольский суд.

Напомним, депутат-борец Беленюк показал, как правильно отбиваться от Ляшко. Депутат рассказал, что “если атакуют спереди, бросайте прогибом“, а если “берут за рубашку, делайте подворот“.

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