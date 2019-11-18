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Враг на Донбассе усиливает передовые подразделения военными из РФ - разведка

Комментариев: 1
Через неконтролируемые Украиной участки границы продолжается поставка оружия.
Командование ВС РФ усиливает передовые подразделения соединений на Донбассе
Командование ВС РФ усиливает передовые подразделения соединений на Донбассе
mil.gov.ua

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Командование Вооруженных сил Российской Федерации усиливает передовые подразделения соединений и частей террористических группировок на Донбассе, в том числе и за счет российских военнослужащих и наемников, которые ранее были судимыми.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ усиливает передовые подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, в т.ч. за счет российских кадровых военнослужащих и наемников, которые призываются повторно во избежание уголовной ответственности за преступления, совершенные после увольнения со службы.

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При этом с указанными лицами перед направлением на передовую проводятся инструктажи с вручением разработанных российскими пропагандистами специальных методичек о поведении в случае необходимости общения с представителями Миссии ОБСЕ и международных СМИ.

В то же время через неконтролируемые Украиной участки границы продолжается поставка оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось 16 ноября, экс-главарь боевиков “ДНР“ Гиркин допустил свою выдачу Нидерландам.

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Теги: Донбасс, оккупанты, Россия
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Комментариев (1)
ВыВсеВрете    18.11.2019, 16:05
Оценка:  +1
ВыВсеВрете
Смешно. Юмор оценил. Жду следующих вбросов.
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