Полицейские стреляли в пьяного тракториста, который наехал на женщину

Водитель трактора пребывал в неадекватном состоянии. Полицейские были вынуждены применить оружие .

У села Семаки Хмельницкого района нетрезвый водитель трактора наехал на местную жительницу. Во время оформления ДТП тракторист начал убегать. Чтобы остановить правонарушителя, инспекторам полиции пришлось применить оружие. Об этом сообщает полиция.

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“Во время оформления ДТП 60-летний тракторист завел трактор и начал бежать в поле. Один из сотрудников полиции залез на плуг и попытался добраться до кабины, но водитель столкнул полицейского с транспортного средства“ – говорится в сообщении.

Чтобы остановить нетрезвого правонарушителя, полицейский сделал несколько выстрелов по колесам трактора, но транспортное средство не остановилось – пояснили в полиции

Пострадавшая с велосипедом шла по грунтовой дороге Полиция

Правонарушитель был задержан через несколько часов в другом селе. Как выяснилось, злоумышленник покинул трактор в лесопосадке, где он застрял в грязи.

Нетрезвый мужчина пришел домой, после чего сел за руль своего микроавтобуса и поехал в магазин – отметили в полиции

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За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения мужчина привлечен к административной ответственности согласно ст130 КУоАП. Также на него составили админматериалы за совершение ДТП и управление транспортным средством без документов.

Ранее сообщалось о том, что на Донбассе тракторист подорвался на мине.

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