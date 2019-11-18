Портнов посетил Офис президента

Визит касался скандала с угрозами журналистам.

Экс-заместитель Администрации Януковича Андрей Портнов посещал Офис президента. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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Сообщается, что визит касался реакции на рассмотрение жалобы журналистов "Радио Свобода" о публикации персональных данных водителя съемочной группы программы "Схемы".

Пресс-служба ОП отметила, что ведомство приняло к сведению "аргументы Портнова" и передало материалы в Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов.

По его словам, аргументы журналистов проекта "Схемы" относительно того, что он якобы является публичным лицом, не имеют под собой законных оснований, ведь, согласно закону о предотвращении коррупции, таким лицом является гражданин - государственный служащий или гражданин, после пребывания которого на государственной службе не прошло и трех лет, - говорится в сообщении.

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Напомним, полиция по заявлению Портнова открыла дело на журналистов. Портнов заявил, что является телеведущим одного из каналов и подал заявление на других журналистов о препятствовании своей журналистской деятельности.

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